Empresa chinesa é atacada em Camarões Pequim, 17/05/2014 - Assaltantes atacaram o acampamento de uma empresa chinesa no norte de Camarões, deixando 10 pessoas desaparecidas e uma morta, segundo informações da polícia local. Segundo um chefe de polícia local, o ataque teria sido feito por militantes do grupo terrorista Boko Haram. A imprensa estatal chinesa confirmou o ataque e o desaparecimento de 10 chineses, mas considera que um décimo primeiro chinês está ferido. Também não confirmou os autores do ataque.