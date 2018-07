Empresa de produtos militares sofre ataque cibernético

Não foi fornecida informação sobre as medidas específicas adotadas. "Como resultado da ação rápida adotada pra proteger a rede e elevada segurança de TI, nossos sistemas permanecem seguros", afirmou a empresa. "Nenhum cliente, programa ou dados pessoais de funcionários foram comprometidos."

O incidente está sob investigação, e a Lockheed Martin disse que estava mantendo informadas as agências do governo norte-americano. Não houve menção sobre suspeitos do ataque cibernético. Apesar do ataque, a empresa afirmou que permanece confiante na integridade de seu "robusto" sistema de segurança.

Oficiais do governo norte-americano disseram que as consequências para o Pentágono e outras agências derivadas do ataque foram "mínimas" e não era esperado efeito colateral em suas operações.

A companhia é uma das maiores dos EUA na área de Defesa, sendo que 74% de sua receita em 2009 veio de vendas militares, segundo relatórios divulgados. As informações são da Dow Jones.