Empresa dos EUA pode ter sido espionada por Murdoch O escândalo dos grampos envolvendo os jornais britânicos de Rupert Murdoch pode ter antecedentes nos Estados Unidos. A pedido do senador Frank Lautenberg, o Departamento de Justiça e o FBI deverão incluir em suas investigações sobre as práticas das companhias de Murdoch no país um processo judicial movido pela empresa Floorgraphics contra a concorrente News America Marketing, em 2009, por acesso ilegal a dados confidenciais de seus computadores.