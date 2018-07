Empresa dos EUA pode ter sido espionada por Murdoch

O escândalo dos grampos envolvendo os jornais britânicos de Rupert Murdoch pode ter antecedentes nos Estados Unidos. A pedido do senador Frank Lautenberg, o Departamento de Justiça e o FBI deverão incluir em suas investigações sobre as práticas das companhias de Murdoch no país um processo judicial movido pela empresa Floorgraphics contra a concorrente News America Marketing, em 2009, por acesso ilegal a dados confidenciais de seus computadores.

Cinco anos antes, os donos da Floorgraphics, Richard e George Rebh, receberam da News America Marketing, empresa do grupo de Murdoch, uma oferta de compra da gráfica de New Jersey. Ao recusar a proposta, os irmãos Rebh foram advertidos: "Se entrarem em nosso negócio, nós destruímos vocês", teriam dito os executivos da News America.

Em quatro meses de 2004, os computadores da Floorgraphics sofreram 11 ataques de hackers. Rastreadas, essas invasões levaram os investigadores à sede da News America, em Connecticut. O assunto virou tema para o FBI e o serviço secreto americano.

Logo depois dos ataques cibernéticos, a Floorgraphics começou a perder seus mais importantes clientes, entre os quais os supermercados Safeway. Boa parte desses contratos foi absorvida pela News America.

A empresa dos irmãos Rebh demitiu 60 de seus 85 empregados. Em 2009, entrou na Justiça contra as práticas da News America. Um acordo, pelo qual a empresa de Murdoch comprometeu-se a pagar US$ 29,5 milhões aos irmãos Rebh, pôs fim ao processo.

As companhias de Murdoch estão sendo investigadas pelo Departamento de Justiça e pelo FBI pela suposta tentativa de grampear telefones de parentes das vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos EUA.

