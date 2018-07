Empresa faz manequim 'inspirado' em Obama Uma empresa de manequins em Las Vegas lançou um novo modelo "inspirado" no presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O boneco é vendido em duas versões diferentes. Os fabricantes disseram que a ideia da produção em série nasceu do grande número de encomendas avulsas feitas por lojistas de manequins com a fisionomia do presidente.