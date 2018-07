Empresa iraniana é acusada de burlar sanções dos EUA

Segundo o jornal The New York Times, o promotor distrital de Manhattan, Cyrus Vance Jr., abriu hoje um processo com 317 acusações contra a Linhas de Transporte da República Islâmica do Irã, conhecida como Irisl, e contra outras 15 pessoas.

A empresa e as pessoas são acusadas de conspiração para estabelecer empresas de fachada em Cingapura, nos Emirados Árabes Unidos e na Grã-Bretanha, para enganar bancos de Nova York e fazer com que eles enviassem e recebessem mais de US$ 60 milhões.

O jornal afirma que as transações fazem parte dos esforços do Irã na obtenção de tecnologia proibida para seus programas nucleares e de mísseis. Funcionários da Irisl não responderam aos e-mails com pedidos de esclarecimento sobre o assunto. As informações são da Associated Press.