Empresa pede desconto em farinha importada A Polar, a maior empresa de alimentos da Venezuela, pediu ontem ao governo do presidente Nicolás Maduro que altere o preço tabelado da farinha de milho - ingrediente básico dos alimentos mais consumidos na dieta dos venezuelanos. De acordo com a empresa, por ter a importação da matéria-prima forçada pelo governo a preços três vezes mais altos do que no mercado internacional e por ser vendida obrigatoriamente por um preço muito baixo - tabelado pelo Estado -, a empresa tem amargado sucessivos prejuízos na fabricação da farinha de milho pré-cozida.