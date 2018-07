Empresa que doou US$ 5,3 milhões levanta suspeitas Uma empresa do Tennessee que doou US$ 5,3 milhões para um Super PAC de um deputado republicano abriu uma discussão sobre a transparência do processo. Segundo a rede de TV NBC, a empresa Specialty Group Inc, que contribuiu com o Super PAC do líder da maioria republicana na Câmara, Dick Armey, foi formada há poucos meses, sua sede é uma residência de Knoxville e não tem site na internet. A reportagem da Associated Press foi à sede da empresa, mas ninguém respondeu.