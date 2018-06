Quase mil trabalhadores que estavam presos em mina na África do Sul são resgatados

THEUNISSEN, ÁFRICA DO SUL - Todos os 955 mineiros que estavam presos em uma mina na África do Sul desde a noite de quarta-feira em razão de um corte de energia elétrica foram resgatados na madrugada desta sexta-feira, 2, anunciou a a empresa Sibanye Gold. "Todos saíram", afirmou James Wellsted, porta-voz da companhia.

+ Autoridades mexicanas estimam que 50 pessoas seguem soterradas após terremoto

O acidente não deixou nenhuma vítima, apenas "alguns casos de desidratação e pressão arterial elevada, mas nada grave", disse o representante da empresa.

+ Prédio residencial desaba na Itália e moradores podem estar sob escombros

O corte de energia provocado por uma tempestade na noite de quarta-feira paralisou os elevadores, o que impediu a saída de quase toda a equipe do turno da noite da mina Beatrix, que fica próxima à cidade de Wilkom, no centro do país.

Depois de várias horas de trabalho, as equipes de resgate conseguiram restabelecer a energia e acionar os elevadores. "Viveram uma experiência traumática", admitiu o porta-voz da empresa. Ele reconheceu que os geradores da mina, que deveriam ser ativados no caso de um corte de energia elétrica, não funcionaram.

Várias famílias, mantidas a uma certa distância pelos agentes de segurança da mina, aguardavam com nervosismo notícias de seus parentes. "Não tenho notícias desde às 21h de ontem (quarta-feira) à noite", disse a mulher de um mineiro que pediu para não ser identificada.

"Normalmente ele me liga às 5h, mas esta manhã seu chefe me ligou para dizer que a mina estava sem luz", acrescentou ela. "Isto começa a demorar (...). Meu Deus, tomara que consiga sair esta noite."

Innocentia, a mulher de outro mineiro, não perdeu a esperança durante todo o incidente. "Somos otimistas, nos disseram que estão bem", afirmou.

Tempestade

A tempestade que atingiu a mina na noite de quarta-feira danificou o cabeamento de alimentação elétrica do local. Uma parte da infraestrutura foi consertada durante o dia, segundo Wellsted. "À noite, houve uma tempestade na Província de Free State (centro) que provocou o corte de energia na mina", declarou ele na quinta-feira.

Relembre: Homem é resgatado depois de ficar soterrado por seis dias

A Associação do Sindicato de Mineradores denunciou "a falta de planos de resgate na mina em termos de fontes alternativas de eletricidade" e qualificou o incidente como "muito grave, levando em conta o elevado número de mineiros bloqueados".

A principal central sindical do país, Cosatu, pediu imediatamente "uma investigação sobre este acidente" e exigiu que a companhia seja responsabilizada por negligência.

Os acidentes em minas são frequentes na África do Sul, que possui as mais profundas do mundo. Em 2015, morreram 77 pessoas nesses locais, segundo a Câmara Sul-Africana de Minas.

Em agosto, cinco trabalhadores morreram em uma mina de ouro perto de Johannesburgo após um deslizamento.

Durante décadas, as minas, particularmente de ouro, foram o único motor de crescimento da economia sul-africana. No entanto, sua produção caiu recentemente em razão do esgotamento de suas reservas. / AFP