Empresa russa cria 'balé' com tanques de guerra Uma empresa fabricante de armamentos na Rússia criou uma forma original para exibição de seus tanques: um "balé" com as máquinas de combate, ao som de trechos da ópera Carmen, de Bizet. Durante uma feira em Moscou, os tanques passearam por um cenário montado com pátios e rampas enquanto "dançavam" e disparavam as armas.