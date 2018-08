Empresa russa planeja abrir fábrica de fuzis Kalashnikov na Venezuela em 2019, diz agência

MOSCOU - A Rússia planeja abrir em 2019 uma fábrica de fuzis Kalashnikov na Venezuela, disse a empresa exportadora de armas russa Rosoboronexport nesta terça-feira, 21, segundo a agência de notícias RIA.

A Rosoboronexport informou, ainda, que utilizará moedas locais nos acordos de comércio exterior, e não o dólar, segundo a RIA.

Segundo a agência Interfax, em 2019 a empresa também começará a exportar seu sistema avançado de defesa antimísseis S-400 à Turquia.

Os Estados Unidos têm expressado preocupação de que a implementação do sistema S-400 pela Turquia, integrante da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), possa colocar em risco a utilização de diversas armas americanas utilizadas pelos turcos, como o caça F-35. / REUTERS