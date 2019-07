Empresário americano Jeffrey Epstein é acusado de tráfico sexual e conspiração

NOVA YORK - A Promotoria Federal dos Estados Unidos acusou nesta segunda-feira, 8, o empresário Jeffrey Epstein por tráfico sexual e conspiração. Ele havia sido detido no sábado perto de Nova York e era esperado que comparecesse diante do juiz nesta manhã.

O empresário, de 66 anos e que tem antecedentes de crimes sexuais, é acusado de abusar de dezenas de garotas menores de idade em sua mansão em Manhattan há mais de uma década em um processo no qual evitou ser denunciado com acusações federais graças a um polêmico acordo extrajudicial, no qual admitiu ter solicitado serviços de prostituição e que foi alvo de escrutínio recentemente.

Seu caso sofreu uma reviravolta depois que um juiz da Flórida decidiu, em fevereiro, que a promotoria violou a lei ao esconder o acordo, que afetava mais de 30 mulheres que o denunciaram por abusos sexuais quando eram menores.

Em 2008, Epstein chegou a um acordo com a promotoria do sul da Flórida para acabar com uma investigação que poderia lhe render uma condenação à prisão perpétua. Declarou-se culpado de acusações estaduais menores, foi condenado a 13 meses de prisão na penitenciária de Palm Beach e chegou a um acordo para pagar indenizações às vítimas.

Segundo o jornal The Miami Herald, o magnata atraiu dezenas de adolescentes, algumas de 13 anos de idade, oferecendo dinheiro em troca de massagens e prometendo a algumas delas que financiaria suas carreiras universitárias.

O juiz da Flórida, Kenneth Marra, não invalidou o acordo de culpabilidade entre Epstein e a promotoria ao decidir que ele violava a lei, mas pediu aos promotores que consultassem as vítimas, já que "elas devem ser notificadas sobre fatos significativos que solucionem seus casos sem julgamento".

Segundo a emissora ABC7, Epstein foi detido no aeroporto de Teterboro, no Estado de New Jersey, ao desembarcar de um voo que saiu da França, como resultado de uma investigação conjunta entre o FBI e a polícia de Nova York.

Há anos, o empresário mantinha contato com o atual presidente americano, Donald Trump, o ex-presidente Bill Clinton e o príncipe Andrew da Inglaterra, entre outros. / EFE, AFP, NYT e AP