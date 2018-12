Empresário canadense é declarado desaparecido na China

PEQUIM - O empresário canadense Michael Spavor foi declarado desaparecido na China, onde estava sendo interrogado pelas autoridades locais. A informação foi anunciada por Guillaume Berube, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Canadá, nesta quinta-feira, 13.

“Não conseguimos estabelecer contato (com Spavor) desde que soubemos que autoridades chinesas estavam o interrogando”, disse Berube.“Estamos trabalhando duro para averiguar seu paradeiro”, completou.

Diretor da empresa Paektu Cultural Exchange, Spavor é um dos únicos ocidentais que já se reuniram com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Ele também teria ajudado a organizar uma visita do ex-jogador de basquete Dennis Rodman à Coreia do Norte.

De acordo com informações da imprensa estatal chinesa, Spavor é investigado desde 10 de dezembro pelas autoridades da cidade de Dandong por suspeitas de agir contra a segurança nacional do país asiático.

Outro canadense preso na China

Nesta terça, 11, outro canadense, o ex-diplomata Michel Kovrig foi preso em Hong Kong. Especialista em nordeste asiático, ele trabalhou como diplomata em Pequim, Hong Kong e na Organização das Nações Unidas.

A China informou nesta quarta, 12, que Kovrig violou a lei por trabalhar em uma ONG, a International Crises Group, de Bruxelas. Segundo os chineses, a organização não está registrada no país e isso pode afetar a segurança nacional.

A detenção de Krovig aconteceu dois dias depois da prisão no Canadá de Meng Wanzhou, diretora financeira da empresa de telecomunicações chinesa Huawei. Ela foi liberada nesta terça-feira após entregar seus passaportes e pagar fiança de US$ 7,5 milhões.

Presa a pedido dos Estados Unidos, a executiva aguarda o julgamento de um pedido de extradição dos americanos, que a acusam de fraude. \Reuters e AFP