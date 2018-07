Empresário do lixo ligado à Camorra é preso na Itália A polícia italiana informou que deteve hoje um grande empresário do ramo da coleta e reciclagem do lixo, Ludovico Ucciero, o qual supostamente possui ligações com a Camorra, a máfia napolitana. Ucciero, de 65 anos e dono de quatro empresas de coleta e reciclagem de lixo, foi apelidado de "empresário de Gomorra", por supostamente ter ajudado o clã dos Casalesi, descrito pelo jornalista Roberto Saviano no livro "Gomorra", a ter enriquecido com o controle da coleta e incineração do lixo na região de Nápoles e Caserta. Nápoles vive uma grave e persistente crise do lixo.