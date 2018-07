Empresário grego ajuda Irã a infringir sanções

O Tesouro disse que Cambis, por meio de empresas de fachada, comprou petroleiros com recursos iranianos e depois os usou para transportar petróleo iraniano, disfarçando a origem seu conteúdo. O Tesouro também identificou oito navios comprados por Cambis em nome da National Iranian Tanker. As embarcações são capazes de transportar cerca de US$ 200 milhões em petróleo por remessa.

As ações contra Cambis o expulsam do sistema financeiro dos EUA. As informações são da Dow Jones.