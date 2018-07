Empresários apoiam destituição de Lugo O Conselho Empresarial da América Latina (Ceal) emitiu ontem um documento afirmando que o impeachment do paraguaio Fernando Lugo foi provocado por "quatro anos de reiteradas violações à Constituição por parte do Executivo" do país e da "instabilidade" decorrente disso. A entidade defendeu a legalidade da destituição e disse que a suspensão do Paraguai do Mercosul não respeitou o Protocolo de Ushuaia.