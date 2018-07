Empresas britânicas usam herdeiro para lucrar

Uma das empresas que largou primeiro foi a operadora de trens London Midland. "Estamos celebrando o nascimento do bebê real com uma venda superespecial", anunciaram. Para comemorar as 8 libras e 6 onças de peso - cerca de 3,8 quilos - do terceiro bisneto da rainha Elizabeth II, a companhia passou a vender passagens com desconto de exatos 8,6%.

Mais ousada, a Lisburn Graphics, uma pequena gráfica do interior do país, anunciou um "megadesconto": o pacote para o desenvolvimento de um logotipo e a impressão em cartões de visita passou a custar 86 libras (R$ 295) em homenagem ao peso do bebê. Antes, saía por 150 libras (R$ 515). Se o cliente quiser, há ofertas de óculos, travesseiros e até de fotos de bebês - mesmo os que não sejam da família real.

O Centro de Pesquisas do Varejo da Grã-Bretanha estima que o bebê real possa gerar até 240 milhões de libras (R$ 825 milhões) em negócios diretos para a economia britânica. Os gastos devem ser em livros, brinquedos, DVDs e lembranças do novo integrante da família real. Em meio ao verão mais quente em sete anos, donos de pubs e mercados esperavam faturar 100 milhões de libras (R$ 344 milhões) em bebidas e comidas na celebração. / F.N.