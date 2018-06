Empresas privadas na China passam de 40,6 milhões O número de negócios com um único dono e empresas privadas na China excedeu os 40,6 milhões no final de janeiro, gerando cerca de 80 milhões de empregos e 2 trilhões de yuan (US$ 321 bilhões) na capital, segundo informou neste domingo a agência de notícias estatal Xinhua.