Enchente inunda metrô e deixa ao menos 12 mortos na China

ZHENGZHOU, China - Fortes enchentes no centro da China mataram pelo menos 12 pessoas, incluindo algumas que ficaram presas no metrô em Zhengzhou, capital da província de Henan, informou a mídia estatal nesta terça-feira, 20. Mais de 100 mil pessoas precisaram abandonar suas casas.

A chuva torrencial, que começou no domingo e continuou até a quarta-feira, foi a mais forte já registrada em Zhengzhou, informou a rede de televisão estatal da China, CCTV. A certa altura, quase 20 centímetros de chuva caíram em uma hora na cidade de 5 milhões de habitantes.

Um vídeo postado pela The Paper, uma organização de notícias estatal, mostrou pessoas presas em um vagão do metrô com água até o peito. Pela janela, era possível ver a água continuando a passar. Outras fotos mostraram vários corpos sem vida em uma plataforma de metrô. Não ficou claro quantas pessoas ficaram presas no metrô da cidade, que tem sete linhas e 148 estações.

A chuva inundou estradas e ferrovias e interrompeu as operações no aeroporto, informou a CCTV. Foi relatado que pelo menos um hospital, o Primeiro Hospital Afiliado da Universidade de Zhengzhou, foi inundado com água da enchente.

Vídeos que circularam online mostraram automóveis sendo arrastados por águas turvas e turbulentas. Em um deles, uma mulher grita que um homem e uma mulher foram arrastados pela corrente.

O número de vítimas ainda deve aumentar.

As inundações são rotineiras na China, mas parecem ter se agravado, fato que especialistas atribuem às mudanças climáticas.

A China enfrentou semanas de severas inundações no verão passado ao longo do rio Yangtze. Centenas de pessoas morreram e milhões ficaram desabrigadas. /NYT