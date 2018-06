Enchente na Índia deixa quase 50 pessoas desaparecidas

Um ônibus transportando mais de 50 convidados de um casamento foi levado nesta quinta-feira por uma enchente na parte indiana da região da Caxemira e 47 passageiros estão desaparecidos, informaram autoridades. O policial Rajesh Kumar disse que três pessoas nadaram até um local seguro e contaram a profissionais de resgate sobre os outros passageiros presos no ônibus.

A equipe de resgate ainda não o encontrou, apesar das buscas. Desmoronamentos e fortes chuvas bloquearam o acesso à região, informou Kumar.

A agência Press Trust of India disse que os noivos estão entre os desaparecidos que retornavam para casa após uma cerimônia em um vilarejo na região de Rajouri, cerca de 180 km do sudeste de Srinagar, a maior cidade na parte indiana da Caxemira.

Anteriormente, autoridades informaram que o ônibus carregava 70 pessoas. "Há muita confusão", respondeu Kumar.

A temporada de casamentos da região tem sido interrompida por fortes chuvas e pelas piores enchentes em 22 anos e várias cerimônias foram adiadas. Pelo menos 18 pessoas morreram nos últimos dois dias e as autoridades fecharam escolas e estações de trem no vale da Caxemira nesta quinta-feira. Os meteorologistas informaram que as tempestades devem continuar pelos próximos dois dias.

Soldados e profissionais de resgate usam barcos para transportar milhares de pessoas para terras mais altas. Pelo menos cem vilarejos perto do vale da Caxemira foram inundados por lagos e rios que transbordaram, incluindo o Rio Jhelum, que passou um metro e meio acima do nível de alerta, informou o policial. Desmoronamentos e enchentes são comuns na Índia durante a temporada de monções, que acontece de junho a setembro. Fonte: Associated Press.