Enchentes alagam 7 bairros e ameaçam Bangkok

As águas do rio Chao Phraya, que corta a capital da Tailândia, Bangkok, estão subindo e poderão chegar ao máximo no sábado, 29, com a maré alta, alagando grande parte da metrópole. Até agora, as enchentes inundaram as ruas perto do rio, do bairro de Chinatown aos muros brancos do Grande Palácio real e o templo vizinho do Buda Esmeralda, principalmente na zona norte da cidade.

O aeroporto Don Muang, mais usado para voos domésticos, também foi inundado e está fechado. A Tailândia sofre com as piores enchentes em 60 anos e agora a capital Bangkok é castigada.

A Ferrovia Estatal da Tailândia, que opera o transporte ferroviário entre a capital e o sul do país, informou que houve suspensão nas linhas, após os trilhos nos subúrbios da capital ficarem submersos pelas águas. Sete dos 50 bairros de Bangkok estão alagados. Outros 8 estão em situação crítica e poderão ficar alagados se as águas subirem mais.

A primeira-ministra da Tailândia, Yingluck Shinawatra, rebateu nesta sexta-feira as críticas de que seu governo teve uma resposta lenta às enchentes. Segundo ela, o esforço do governo no momento é para evitar que mais água alcance o rio Chao Phraya. O governo está usando uma rede de canais ao leste de Bangkok para conduzir água do rio para o mar, que fica próximo à cidade.

As informações são da Associated Press.