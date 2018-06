Enchentes ameaçam casas de 100 mil habitantes na fronteira russa com a China Até 100 mil pessoas serão removidas de suas casas na região da fronteira da Rússia com a China se as maiores enchentes em 120 anos se agravarem, disse a mídia russa ontem. As enchentes, causadas por um mês de forte chuva, o que é incomum nesta época, não devem ceder até o início de setembro.