Enchentes castigam 15 dos 50 bairros de Bangcoc As enchentes continuam a castigar nesta segunda-feira a capital da Tailândia, Bangcoc, com as águas do rio Chao Phraya inundando 15 dos 50 bairros da cidade - na sexta-feira, 7 bairros estavam alagados. Moradores furiosos abriram com martelos um dique em Klong Sam Wa, após acusarem o governo de represar as águas em alguns bairros para manter seco o centro histórico e financeiro da cidade.