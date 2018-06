Enchentes causaram 673 mortes na China em 2012

O ministro dos Recursos Hídricos chinês, Chen Lei, disse neste sábado que o ano passado foi marcado por uma incidência maior que a média de chuvas e neve em certas partes da China, e por uma tempestade que deixou 79 mortos em Pequim em julho.

Em comunicado postado no site do ministério, Chen disse que as enchentes afetaram 184 cidades chinesas e 120 milhões de pessoas em 2012.

Em 2011, as cheias mataram 519 pessoas. Em 2010, no entanto, o número foi muito maior, com 3.222 mortos. Naquele ano, um único deslizamento foi responsável por pelo menos 1.471 mortes. As informações são da Associated Press.