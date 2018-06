Enchentes deixam 116 mortos na Caxemira

Shantmanu, um policial indiano, disse que 47 pessoas morreram na região da Caxemira controlada pela Índia, incluindo cinco pessoas cujos corpos foram retirados dos escombros de uma casa que desmoronou no distrito de Poonch, soterrando 15 pessoas, estimadamente.

Três outras pessoas, incluindo um soldado paramilitar, foram levados pela água quando uma ponte desmoronou em um outro acidente.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres no Paquistão (NDMA, na sigla em inglês) disse que espera "enchentes excepcionalmente grandes" neste fim de semana. Eles informaram que os principais rios paquistaneses aumentaram de volume e que enchentes repentinas e fortes chuvas danificaram centenas de casas. Autoridades confirmaram que 30 pessoas e três soldados morreram na região paquistanesa da Caxemira nas últimas 24 horas.

Outras 36 pessoas morreram na região de Punjab, no leste do Paquistão, quando os telhados de suas casas desmoronaram na quinta-feira, informou o porta-voz da NDMA, Ahmad Kama.

A região enfrenta as piores enchentes provocadas por monções em mais de duas décadas. Linhas de energia e de telefonia foram cortadas em várias áreas e suprimentos de água potável foram atingidos, informaram autoridades.

Pelo menos 100 vilarejos no vale da Caxemira foram inundados por córregos e rios, incluindo o rio Jhelum, que subiu dois metros acima do nível de alerta, segundo as autoridades. Pelo menos 300 profissionais de resgate com barcos e sofisticados equipamentos de resgate da Força Nacional de Resgate da Índia chegaram à região, de acordo com o policial civil Rohit Kansal.

O governo da parte indiana da Caxemira disse que está instalando abrigos e que tem disponível o orçamento de 200 milhões de rupias indianas (US$ 3,3 milhões) para esforços de resgate e assistência.

Deslizamentos de terra e enchentes são comuns na Índia e no Paquistão durante a temporada de monções, que continua durante todo o mês de setembro. Fonte: Associated Press.