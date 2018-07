Enchentes deixam 2 milhões desabrigados na Índia

Quase 500 mil desabrigados estão vivendo em 770 acampamentos montados em todo o Estado, afirmou o primeiro-ministro Manmohan Singh. Outros 1,5 milhões estão morando com parentes ou vivendo ao ar livre, abrigando-se sob tendas de lona.

A maior parte das 81 mortes aconteceu quando o rio Brahmaputra transbordou e inundou vilarejos. Dezesseis pessoas morreram soterradas em deslizamentos. Ao menos 11 pessoas estão desaparecidas, disse em boletim a agência local de prevenção de desastres.

Helicópteros da Força Aérea estão entregando pacotes de comida e água potável para pessoas ilhadas, afirmou o primeiro-ministro após inspecionar os distritos atingidos. Autoridades dizem que a situação deve melhorar nos próximos dias, já que as chuvas estão diminuindo e o nível da água está começando a retroceder. As informações são da Associated Press.