Enchentes deixam ao menos quatro mortos nas Filipinas Ao menos quatro pessoas morreram afogadas depois que uma enchente alagou grandes áreas nas Filipinas, disseram autoridades hoje. Em alguns lugares, a água chegava à altura do peito. Rios transbordaram e invadiram centros populacionais da costa da maior ilha do sul do arquipélago, Mindanao, causando as mortes confirmadas até agora, afirmaram equipes de resgate.