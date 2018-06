Enchentes deixam mais de 180 mortos no Malawi Enchentes no Malawi já deixaram mais de 180 mortos e 150 desaparecidos. Chuvas torrenciais dificultam os trabalhos de resgate, segundo as autoridades locais informaram neste sábado. Quase 106 mil pessoas estão desabrigadas, de acordo com o escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) para a coordenação de assuntos humanitários. Há ainda o risco de um surto de cólera.