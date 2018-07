Enchentes destroem plantações na Coreia do Norte A Coreia do Norte tem sofrido inundações devido às fortes chuvas nos últimos dias, segundo vídeo divulgado hoje pela agência estatal norte-coreana, KCNA. O vídeo mostra campos de arroz tomados pelas cheias e pessoas atravessando as águas na cidade de Kaesong, na fronteira com a Coreia do Sul. Na província de Hwanghae Norte, as enchentes destruíram mais de 650 hectares de plantações, além de estradas, casas e prédios públicos, segundo a KCNA.