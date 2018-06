Enchentes em Moçambique deixam 40 mortos Cerca de 40 pessoas morreram com as fortes enchentes que atingiram Moçambique, principalmente a cidade de Chokwe, no sul do país. "Eles encontraram mais quatro corpos nas últimas 24 horas", disse Jorge Makwakwa, prefeito de Chokwe, acrescentando que as ruas da cidade estão cheias de pedaços de animais mortos. "Estou mobilizando trabalhadores para retirar os destroços, mas precisamos de máscaras e luvas."