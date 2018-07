Enchentes fecham segundo maior aeroporto de Bangcoc

A enchente no aeroporto Don Muang, usado sobretudo para voos domésticos, mas que tinha se tornado abrigo das chuvas para centenas, é uma das piores notícias nos esforços do governo para evitar que a capital seja inundada. Seu fechamento deve reduzir a confiança do povo na capacidade do governo da primeira-ministra Yingluck Shinawatra de defender a metrópole de 9 milhões de habitantes.

Na manhã da quarta-feira, mais de mil pessoas em busca de abrigo deixaram o local, enquanto a água continuava a subir no entorno do terminal. O Aeroporto Internacional Suvarnabhumi, principal do país, segue operando normalmente. A maior parte da cidade não está inundada, mas já faltam garrafas d´água e outros suprimentos de emergência em várias áreas.

O governo de Yingluck decretou um feriado de três dias na terça-feira nas áreas afetadas e o Ministério da Educação determinou o fechamento das escolas até 7 de novembro. O governador da Bangcoc, Sukhumbhand Paribatra, pediu que aqueles que não precisam estar na cidade e têm dinheiro para deixá-la por um tempo façam isso.

A premiê disse na terça-feira, falando na televisão, que no pior cenário as enchentes podem causar mais problemas na sexta-feira e no sábado. Isso poderia prejudicar os esforços para conter as águas na cidade e resultar em enchentes de até 1,5 metro em áreas baixas, segundo ela.

As chuvas nos últimos três meses já mataram 373 pessoas na Tailândia. Cerca de 800 presos foram retirados de cadeias no entorno da capital, por causa das enchentes. As informações são da Associated Press.