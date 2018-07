Enchentes matam ao menos 29 no nordeste da Índia Enchentes mataram pelo menos 29 pessoas e desalojaram cerca de 1 milhão no nordeste da Índia, informaram autoridades neste sábado. Pesadas chuvas de monções provocaram o transbordamento do rio Brahmaputra, um dos maiores da Ásia, inundando 2 mil vilarejos no Estado de Assam, segundo o centro de controle de alagamentos da capital estatal, Gauhati.