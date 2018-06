Enchentes matam cerca de 170 na Coreia do Norte A Coreia do Norte disse hoje que cerca de 170 pessoas morreram e 400 estão desaparecidas devido às recentes enchentes no país. A agência de notícias estatal disse que as enchentes também deixaram mais de 200 mil pessoas desabrigadas e inundaram mais de 65 mil hectares de terras agrícolas entre junho e julho.