Enchentes na Austrália deixam 2 desaparecidos Duas pessoas estão desaparecidas e uma terceira foi resgatada de enchentes em meio às fortes tempestades que atingem o nordeste da Austrália neste domingo, fazendo com que mais de mil pessoas deixassem suas casas. Helicópteros do exército estão a postos no Estado de Queensland, onde as tempestades geradas pelo ciclone tropical Oswald ameaçam diversas cidades.