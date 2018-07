Enchentes na China já afetam mais de 5 milhões

A agência de notícias chinesa Xinhua afirmou que a chuva deixou grandes áreas da província costeira de Zhejiang totalmente submersas, com mais de um milhão de acres em fazendas inundadas. Já o rio Qiantang, que corta a capital da província, Hangzhou, chegou ao seu maior nível desde 1955.

Centenas de milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas devido à enchente. Segundo a Xinhua, as enchentes levaram as empresas a suspenderem as operações e quase seis milhões de pessoas estão com algum tipo de problema por causa das chuvas intensas. Estradas estão fechadas ou bloqueadas, mas o abastecimento nas cidades atingidas pela chuva não foi interrompido.

Fazendeiros disseram que esta é a pior enchente em 20 anos e o Departamento de Agricultura de Zhejiang, informou que as fortes chuvas reduziram a produção em cerca de 20%. Em Hangzhou, os preços das verduras já subiram em média 40%, segundo a agência estatal chinesa.

De acordo como Centro Meteorológico chinês, a expectativa é que a segunda-feira amanheça com sol claro. As informações são da AP.