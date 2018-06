Enchentes na Índia matam 34 e afetam peregrinos Enchentes repentinas no montanhoso norte da Índia mataram pelo menos 34 pessoas e deixaram centenas de peregrinos hindus sem poder se locomover, informaram autoridades neste domingo. Vinte e três trabalhadores de uma usina hidrelétrica no Estado de Uttarakhand morreram depois que as águas invadiram o local no sábado, disse o ministro de Gestão de Desastres Yashpal Arya. Ele declarou também que três funcionários do corpo de bombeiros morreram numa vila perto do rio, que fica do sopé do Himalaia.