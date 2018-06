Enchentes no nordeste da China deixam ao menos 25 mortos Pelo menos 25 pessoas morreram em tempestades e enchentes no nordeste da China ao longo da última semana, informaram neste sábado, 17, autoridades locais. Na província de Heilongjiang, foram registradas 11 mortes e outras três estão desaparecidas. Na província vizinha de Jilin, o número de mortos chega a 14, de acordo com a agência de notícias Xinhua. Apesar de enchentes serem comuns no nordeste chinês, as últimas cheias foram as piores das últimas décadas, segundo a Xinhua. Fonte: Associated Press.