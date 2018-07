Autoridades informaram que quatro acampamentos situados ao longo do Rio Leri foram evacuados, após o aumento do nível das águas. Em Talybont, localizada a cerca de 185 quilômetros de Cardiff, capital do País de Gales, as inundações atingiram a vila, o que levou algumas pessoas a serem resgatadas por helicóptero. Segundo a polícia, três pessoas sofreram ferimentos leves. As informações são da Associated Press.