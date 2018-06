Enchentes no sudoeste chinês matam 44 pessoas

As chuvas que tiveram início em 31 de agosto provocaram grande destruição nas províncias de

Sichuan e Guizhou, assim como na metrópole de Chongqing, onde foram registradas 43 das mortes e todos os desaparecimentos.

Segundo o Ministério, 121.700 pessoas foram removidas temporariamente para abrigos. As casas que desabaram ou ficaram seriamente danificadas chegam a 42 mil e as estimativas indicam que os danos somam 3,3 bilhões e yuan (US$ 534 milhões).

O terreno montanhoso do sudoeste chinês aumenta as chances de deslizamentos de terra quando o solo fica encharcado.

Chuvas sazonais provocam grandes enchentes em toda a China todos os anos. A pior dos últimos anos foi em 1998, quando 4.150 pessoas morreram, a maioria ao longo o rio Yangtzé.

A enorme barragem de Três Gargantas contém em grande parte da enchentes do Yangtzé, mas o problema persiste em outras partes do país. Fonte: Associated Press.