Enchentes obrigam milhares a abandonar cidades na China

O governo da China determinou a retirada de cerca de 500 mil pessoas de regiões do centro, sul e sudeste do país, que vêm sendo atingidas por inundações.

As autoridades descreveram as enchentes em algumas áreas como as piores desde 1955. Apenas neste mês, dezenas de pessoas morreram ou estão desaparecidas.

Entre as regiões mais afetadas estão as províncias de Jiangxi e Zhejiang, no sudeste, e a de Hubei, na região central da China.

As enchentes ocorrem depois de meses de seca que destruíram muitas lavouras no centro e norte da China. Algumas áreas próximas do Rio Yangtzé sofreram com a pior seca dos últimos 50 anos.