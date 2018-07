Do total de mortes, 35 foram registradas no distrito de Krymsk, sendo que 11 das vítimas estavam em um resort da cidade de Gelendzhik, no Mar do Norte. Outros dois mortos estavam no porto de Novorossiisk. "As chuvas foram muito fortes. Até semáforos foram arrancados", disse o porta-voz da polícia regional Igor Zhelyabin. As informações são da Associated Press.