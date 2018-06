Encontrada falha em blindagem de míssil dos EUA

Autoridades militares disseram acreditar que os problemas podem ser resolvidos e estão avançando com planos. Mas as propostas de resolver o problema são difíceis. Uma possibilidade já foi descartada porque seria tecnicamente impossível. Outra, que seria a realocação de mísseis interceptores planejados pela Polônia e possivelmente Romênia para embarcar no Mar do Norte, seria diplomaticamente explosiva.

Os estudos são os últimos que salientam os sérios problemas para o projeto que já foi criticado por várias fontes. Republicanos reclamam que ele foi feito às pressas na tentativa de tranquilizar a Rússia, que se opôs um sistema anterior. Mas a Rússia também criticou o projeto, que acredita-se realmente tenha o objetivo de conter estes mísseis. Uma série de relatórios do governo e científicos levantam dúvidas sobre se ele poderia funcionar como o planejado. As informações são da Associated Press.