Encontrada uma caixa preta do avião da Air Algerie

Soldados franceses encontraram, nesta sexta-feira, uma caixa preta do avião da Air Algerie que caiu numa remota região do norte do Mali, informou o presidente francês François Hollande. Pelo menos 116 pessoas morreram no acidente que aconteceu na quinta-feira. Cerca de metade das vítimas era de cidadãos franceses.

Uma das duas caixas pretas foi recuperada dos escombros da aeronave na região de Gossi, perto da fronteira com Burkina Faso, e foi levada para a cidade de Gao, onde militares franceses estão baseados, disse Hollande aos jornalistas após uma reunião emergencial de ministros do governo.

"Infelizmente, não há sobreviventes", disse Hollande. "Eu compartilho a dor das famílias que passam por esta terrível provação."

Um grupo de investigadores aéreos franceses foi enviado para o Mali, disse ele.

A televisão francesa mostrou imagens do local do acidente, feitas por um soldado de Burkina Faso. O vídeo, de curta duração, mostra uma área desolada com escombros espalhados e irreconhecíveis.

Havia partes de metal torcido, mas não pedaços que pudessem ser identificados como a fuselagem ou a calda do avião. Os soldados de Burkina Faso foram os primeiros a chegar ao local, na noite de quinta-feira.

O general Gilbert Diendere, auxiliar próximo do presidente de Burkina Faso, Blaise Compaore e chefe do comitê de crise estabelecido para investigar o desastre, disse a respeito das imagens que "as pessoas esperam ver um avião acomodado em algum lugar. Infelizmente, havia destroços espalhador por 500 metros, o que tornou as buscas na área muito, muito difíceis".

O primeiro-ministro de Burkina Faso, Luc Adolphe Tiao, viu as imagens do local do acidente e disse que identificar as vítima será um desafio. "Será difícil reconstituir os corpos das vítimas", disse Tiao em coletiva de imprensa. "Os restos mortais estão muito espalhados." Fonte: Associated Press.