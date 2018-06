Encontrado corpo de passageiro do voo MH17 O corpo de um passageiro do voo MH17 da Malaysia Airlines foi encontrado usando uma máscara de oxigênio, informaram promotores alemães nesta quinta-feira. O passageiro, um australiano, não tinha não tinha a máscara no rosto, mas o elástico estava em seu pescoço, informou Wim De Bruin, porta-voz da Promotoria Nacional holandesa, que está coordenando a investigação criminal sobre o desastre aéreo.