Encontrados no Índico dois objetos que podem ser de avião desaparecido

KUALA LAMPUR - A operação internacional de busca do avião da Malaysia Airlines que desapareceu com 239 pessoas a bordo em 8 de março avistou nesta segunda-feira, 24, dois objetos no Oceano Índico que podem ser destroços do boeing 777-200. Um dos objetos é circular e o outro, retangular.Eles serão retirados da água e uma análise determinará se pertenciam ao voo MH 370.

Uma aeronave de vigilância australiana P3 Orion localizou ambas as peças a cerca de 2,5 mil quilômetros ao sudoeste de Perth. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, informou ao parlamento local sobre a descoberta, pediu cautela e explicou que se trata de um objeto circular de cor cinza ou verde e o outro retangular de cor laranja, segundo a emissora "Sky News".

A Austrália ampliou hoje a zona de busca no oceano Índico depois que um satélite francês forneceu novas imagens sobre objetos que poderiam ser da aeronave desaparecida.

O voo MH370 decolou de Kuala Lumpur com 239 pessoas a bordo rumo a Pequim na madrugada de 8 de março, e desapareceu dos radares civis da Malásia 40 minutos depois. /EFE