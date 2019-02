Encontro de Trump e Kim será 'em algum lugar da Ásia', diz Pompeo

WASHINGTON - O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou nesta quarta, 30, que a próxima cúpula entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, será realizada "em algum lugar da Ásia". O secretário disse ter enviado equipes para realizar preparativos para o próximo encontro.

Em entrevista à emissora Fox News Channel, Pompeo disse que a delegação norte-coreana concordou com um segundo encontro no fim de fevereiro.

"Nós faremos em algum lugar da Ásia. Estou enviando uma equipe para lá, para fazer os preparativos do que espero ser um passo substancial não apenas no caminho da desnuclearização da península coreana como também para um futuro próspero para o povo da Coreia do Norte", disse.

Pompeo não declarou em qual país será realizado o encontro. A primeira cúpula entre os dois líderes ocorreu em Cingapura, em junho de 2018, e o nome da cidade-Estado voltou a ser cogitada junto de Banguecoque, na Tailândia. Na semana passada, o Vietnã afirmou não ter sido informado sobre a possibilidade de sediar o evento, mas também se mostrou confiante em conduzir o encontro.

O próximo encontro entre Trump e Kim deverá dar seguimento ao vago acordo de desnuclearização firmado na primeira cúpula entre os líderes. Enquanto o regime norte-coreano garante estar cumprindo suas metas de desmantelar suas instalações e pede a suspensão de sanções econômicas, observadores internacionais e agências de inteligência dos Estados Unidos se mostram céticos quanto à promessa de Pyongyang. /REUTERS