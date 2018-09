“Encontro de último minuto” faz Maduro cancelar entrevista na ONU

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou uma entrevista coletiva que havia sido anunciada a jornalistas na Assembleia Geral das Nações Unidas, na noite desta quarta-feira, 26. Segundo informações da ONU, um “encontro de último minuto” fez Maduro cancelar a entrevista, sem mais explicações aos jornalistas.

Ele apareceu de surpresa nos Estados Unidos, após falar que não iria ao encontro da ONU por questões de segurança. Nesta quarta-feira, no entanto, ele desembarou em Nova York e fez um pronunciamento à noite na plenária da ONU no qual admitiu a possibilidade de se encontrar com o presidente americano Donald Trump.

“Apesar de todas as diferenças, o presidente da venezuela está disposto a apertar a mão de Trump”, disse o venzuelano, sob aplausos neste momento. Mais cedo, Trump sugeriu que se encontraria com o líder venezuelano."Estou disposto a falar com agenda aberta de todos os temas que o presidente quer falar", insistiu o presidente da Venezuela.

A pressão internacional sobre a Venezuela se intensificou durante a 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, com críticas de Trump e uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional por parte de seis países.

Maduro não deixou de criticar, no entanto, os Estados Unidos. “Ontem, o presidente dos EUA atacou mais uma vez o nobre povo da Venezuela”, disse Maduro. Segundo ele, essa é uma defesa da “doutrina que fundou o império dos EUA e determinou seu papel intervencionista, de polícia do mundo”. Ele também acusa os EUA de terem planejado e financiado o ataque com drones contra ele em agosto e chama de “terroristas” os que conduziram os ataques.

Trump disse nesta quarta-feira que "todas as opções estavam sobre a mesa" com relação à Venezuela, sem descartar uma intervenção.