Encontro entre Biden e Putin maior mostra interesse americano em conter a China

A aposta de Joe Biden foi alta: convencer a Europa a trocar de inimigo preferencial. Deixar as ameaças de Moscou de lado e centrar todas as atenções nas ambições chinesas, o que, na prática, seria convencer os europeus que todos os efeitos reais da Segunda Guerra acabaram mesmo. Os 30 países da Otan ouviram com atenção a proposta do dono do maior orçamento militar do planeta, mas preferiram esperar quanto Vladimir Putin irá cobrar para participar deste novo jogo geopolítico. O resultado do encontro dos dois líderes em Genebra dá ideia melhor de como é difícil saber esse preço.

As lideranças europeias notaram o essencial: o coroamento do road show de Biden foi o encontro com Putin. E não o contrário. O que pensa o longevo inquilino do Kremlin era o ponto alto da viagem de Biden. Nesse cenário, os europeus aceitaram “discutir a relação”, mas avisaram: a real ameaça à Aliança Atlântica segue sendo Moscou. Pequim é o grande problema da disputa hegemônica global de Washington. Para os europeus, a China pode ser uma solução geoeconômica e não um problema insolúvel.

A questão China é mais americana principalmente pelo contexto interno. O desafio representado pelas ambições chinesas é o ponto que mais une democratas e republicanos nos EUA. Ter enfrentado Pequim será essencial no discurso para preservar o controle do Congresso nas eleições do próximo ano. Biden já avisou o mundo dessa “necessidade” desde a posse.

É bem diferente o contexto China para os europeus. A começar pela questão de investimentos. Na última década, o Reino Unido recebeu 50 bilhões de euros de investimentos chineses, a Alemanha outros 23 bilhões, a Itália 16 bilhões e a França , 14 bilhões. A cautela com que Merkel e Macron trataram a pressão americana anti-China começa neste fato. O silêncio de Boris Johnson sobre a questão China no discurso de encerramento do G-7 tem este mesmo ângulo.

Sem dúvida, os europeus também perceberam a oportunidade. Biden oferecia a volta do “multilateralismo” via aproximação com o G -7, a Otane com a “ideia” de Europa. Não a desprezariam, mas a questão Rússia está a algumas centenas de quilômetros de qualquer capital europeia, com toda a modernização do arsenal russo. Como bem notou o artigo de 15/06, no Estado, de Roberto Godoy, o míssil nuclear russo Sattan II, com 100 toneladas e capacidade de destruir, sozinho, um país do tamanho da França é também um fato incontestável.

A expansão militar chinesa é real, mas bem menos densa que a russa. Exemplo: são 2 porta-aviões contra 11 americanos. O orçamento militar americano é três vezes maior. O quadro é bem diferente em relação aos russos. Em especial, para os europeus. No fim de maio, quando a visita de Biden à Otan já estava marcada, Moscou anunciou a construção de 20 bases militares bem perto de suas fronteiras europeias. A escalada de tensões em abril, de novo em relação à Ucrânia, mostrou que Putin não mudou muito desde 2014, quando exibiu poder militar na fronteira ucraniana ou em exercícios marítimos e aéreos.

No entanto, ao mesmo tempo, Moscou exerce relativa aproximação em relação aos europeus. Os franceses continuam explorando gás no Ártico russo e, como noticiou o Financial Times, a primeira linha do Nord Stream - o gasoduto que levará gás russo até a Alemanha - já está em testes.

A relação de “tapas e beijos” entre europeus e russos não ficou em primeiro plano no encontro entre Biden e Putin. A questão Síria foi apenas mencionada. As moedas de troca colocadas na mesa ficaram por conta da exigência americana de “limites”, tanto nos ciberataques russos como à interferência militar do Kremlin na Ucrânia. Putin foi incisivo para que os americanos ficassem longe da forma como ele lida com a oposição.

Biden tinha um recado essencial a dar: a tolerância a comportamentos autocratas típicos de Trump é página virada na Washington de hoje. Putin pretendeu deixar claro que sanções, sejam quais forem, não o assustam. Essas falas duras, destinadas ao público interno dos dois países eram jogo conhecido, quase combinado. O que Biden mais quer é alguma previsibilidade no comportamento de Putin. O líder russo, por sua vez, não quer grandes surpresas vindas da Casa Branca. O embaixador americano em Moscou, Michael McFaul deu o recado essencial: seria bom uma “relação mais estável”, mas se isso fracassar, temos um plano B. Ou seja, na exata linguagem diplomática, os americanos usaram a reunião de Genebra para retomar a iniciativa no jogo que conta entre as duas superpotências.

Nesse sentido, a semana fora de casa de Biden foi bem aproveitada. No ar, ficou o convite para que Putin participe de outro modo do novo jogo geopolítico. Devolver os respectivos embaixadores a Washington e Moscou foi a forma encontrada para dizer que o Kremlin entendeu a frase de Biden: “Se persistem as agressões, responderemos”. Outro ponto é saber se a civilizada convivência das duas potências no pós Guerra Fria está de volta. Nesse assunto, o difícil é conhecer o preço que o líder russo irá cobrar para aceitar que a nova ordem multilateral se transforme na “marca” mais duradoura da era Biden. Sobre este custo só há uma certeza: o pragmático Putin ainda não o fixou. Como os resultados do encontro de Genebra confirmam.

É professor de Relações Internacionais da ESPM