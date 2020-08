Encontro histórico entre Barack Obama e Kamala Harris marca terceira noite da convenção democrata

WASHINGTON - A noite mais aguardada das convenções partidárias americanas costuma ser a última, quando acontece o discurso do candidato à presidência. No evento democrata deste ano, porém, as atenções estão menos voltadas para Joe Biden. A expectativa da noite desta quarta-feira, 19, será a união histórica do primeiro presidente negro dos EUA, Barack Obama, com a primeira negra a disputar a vice-presidência por um grande partido, Kamala Harris.

No terceiro dia do tradicional conclave do partido, que é realizado pela primeira vez quase inteiramente em formato virtual para evitar a disseminação da covid-19, também falará a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, candidata presidencial derrotada por Donald Trump em 2016.

Biden, o ex-vice-presidente de Obama, foi oficialmente empossado na última terça-feira, 18, para as eleições de 3 de novembro, quando enfrentará o presidente republicano em um país politicamente polarizado, em meio à pandemia de coronavírus que deixou mais de 171 mil mortos, a recessão econômica e uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial.

Obama, que permaneceu em segundo plano na disputa democrata, deu seu endosso oficial a Biden em 14 de abril, e desde então criticou Trump, cuja manipulação da pandemia ele chamou de "um desastre caótico absoluto".

Esta é uma escolha entre a "política do cinismo" e a "política da esperança", disse Obama em uma recente mensagem de arrecadação de fundos para a campanha de seu ex-vice-presidente.

"Joe entende que quando os tempos ficam difíceis, nós não desistimos, nós nos levantamos", disse ele sobre seu vice. "E é hora de todos nós nos levantarmos, agora, e apoiar Joe nesta luta pela alma da América."

A esposa do ex-presidente, a popular Michelle Obama, lançou uma crítica contundente a Trump na abertura da convenção, alegando que ele "é o presidente errado" para o país.

Harris, 55, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, fará seu discurso em Wilmington, cidade natal de Biden em Delaware, que também se tornou a sede de sua campanha eleitoral.

Para a ex-procuradora geral da Califórnia, a primeira mulher negra a disputar uma eleição presidencial por um partido importante, esta será outra oportunidade de atacar publicamente a presidência de Trump.

"A América clama por liderança, mas temos um presidente que se preocupa mais consigo mesmo do que com as pessoas que o elegeram", disse Harris no lançamento da chapa com Biden na semana passada.

O evento também contará com um discurso de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes e líder democrata no Congresso; a senadora progressista Elizabeth Warren, ex-rival principal de Biden; e a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham, uma das figuras hispânicas mais proeminentes nos Estados Unidos, além da ex-legisladora do Arizona Gabrielle Giffords e a sobrevivente do massacre do colégio de Parkland Emma González.

Confira a lista de oradores:

Kamala D. Harris

Companheira de chapa de Biden.

Barack Obama

Ex-presidente dos EUA

Elizabeth Warren

Senadora por Massachusetts e ex-candidata à presidência.

Nancy Pelosi

Presidente da Câmara.

Hillary Clinton

Candidata do partido em 2016, ex-senadora e ex-secretária de Estado.

Tony Evers

Governador de Wisconsin.

Michelle Lujan Grisham

Governadora do Novo México.

Gabrielle Giffords

Ex-congressista do Arizona que dirige um grupo que visa prevenir a violência armada. /AFP