Endeavour se prepara para deixar a estação espacial

A última missão do Endeavour é o penúltimo voo do programa de ônibus espaciais da Nasa, que se encerrará com a missão do Atlantis, em julho. Os seis tripulantes da Endeavour se despediram de três colegas astronautas na estação espacial e fecharam as comportas entre o ônibus e a estação.

Os astronautas passarão o dia fazendo checagens finais e depois vão dormir em preparação para a manobra de separação à noite. A missão começou com o lançamento do ônibus no Cabo Canaveral, no último dia 16, e se encerrará com a aterrissagem na Terra em 1º de junho. A equipe passou dez dias, 23 horas e 45 minutos na estação espacial. As informações são da Dow Jones.